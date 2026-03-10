Водители лондонского метро объявили серию забастовок из-за изменений в расписании

Водители лондонского метро начнут серию 24-часовых забастовок в конце этого месяца из-за запланированных изменений в их рабочем графике.

Об этом сообщил во вторник, 10 марта, профсоюз RMT, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Первая из шести объявленных забастовок начнется 24 марта.

Спор идет вокруг плана сократить рабочую неделю водителей до четырех дней, что, по мнению профсоюза, представляет риск для безопасности.

"Мы четко понимаем, что эти предложения вызывают серьезную обеспокоенность по поводу усталости, безопасности и баланса между работой и личной жизнью. Лондонское метро еще имеет время, чтобы найти приемлемое решение, но мы начнем забастовку, если не сможем достичь соглашения путем переговоров", – сказал генеральный секретарь RMT Эдди Демпси.

В конце февраля в Германии остановился наземный транспорт после того, как профсоюз государственного сектора призвал провести забастовку.

Первая забастовка 2 февраля привела к ощутимым перебоям с транспортом во многих регионах Германии.

Впоследствии забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.