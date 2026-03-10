Як опозиція Трампу підняла популярність прем’єра Іспанії та чи втримається він у владі

"Заклятий ворог Трампа у Європі", – саме так Financial Times описує прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Очільник іспанського уряду спочатку відмовився збільшити видатки на оборону, а тепер гостро критикує війну проти Ірану та відмовився надавати Сполученим Штатам авіабази для ударів по Ірану.

Після погроз Трампа й інших американських посадовців Санчес отримав підтримку від лідерів ЄС і президента Франції Емманюеля Макрона.

А в себе вдома він хоч і зазнав нищівної критики від правої опозиції, проте вміло скористався поточною ситуацією, намагаючись скоротити відрив від лідерів рейтингів Народної партії і Vox.

Причина незадоволення президента США іспанським прем'єром має комплексний характер.

Причина незадоволення президента США іспанським прем’єром має комплексний характер.

Минулого року всі активно обговорювали суперечку між США та Іспанією через витрати на оборону.

Педро Санчес виступив категорично проти вимоги витрачати на оборону 5% від ВВП, а Трамп навіть публічно заявляв, що хотів би виключити Іспанію з НАТО.

Зрештою восени минулого року здалося, що конфлікт вичерпано.

Однак потім іспанський прем’єр критикував Трампа за операцію із захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та зазіхання на арктичний острів Гренландію.

А з початком війни на Близькому Сході відносини Іспанії та США лише додатково погіршилися.

Іспанський уряд заявив про заборону використовувати для атак по Ірану військові бази Рота і Морон, які експлуатуються спільно зі Сполученими Штатами.

Цей крок Мадрида викликав гнів у президента США Дональда Трампа, в тому числі – погрозу припинити торгівлю.

А міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив іспанський уряд у тому, що він своєю відмовою надати авіабази поставив під загрозу життя американців. Але водночас трампівський міністр ухилився від питання про ембарго проти Іспанії.

Війна на Близькому Сході дає Санчесу непогані шанси мобілізувати свій електорат і запобігти поразці на загальних виборах у 2027 році.

Слова прем'єра "Ні війні" стали вірусними у соціальних мережах. Багато користувачів висловили Санчесу свою підтримку.

Наразі серед прихильників Санчеса панує оптимізм. Багато хто переконаний, що операція США проти Ірану дозволила об’єднати лівоцентристський електорат навколо Соціалістичної партії.

Ситуація довкола Ірану дозволяє Санчесу відвернути увагу від інших національних проблем, які є для нього більш нагальними. Але наразі невідомо, наскільки успішною виявиться ця стратегія і чи допоможе це Санчесу відродити популярність його політсили.

Наразі прем’єр Іспанії видається ледь не єдиним європейським лідером, який не боїться вступати у суперечку з Дональдом Трампом. Незважаючи на погрози, які лунають по той бік Атлантики, Санчес послідовно захищає позицію Іспанії щодо удару США та Ізраїлю по Ірану.

І його стратегія може мати сенс, адже, як показав приклад з Гренландією, з Трампом можна говорити не лише мовою лестощів і поступок, а й, сформувавши чітку позицію, не боятися вступати у протистояння.

І хоча ризики від суперечки з Трампом є очевидними, вона також може стати для Санчеса розумним політичним ходом, що зміцнить підтримку лівоцентристів всередині країни.

