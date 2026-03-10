Как оппозиция Трампу подняла популярность премьера Испании и удержится ли он у власти

"Заклятый враг Трампа в Европе", – именно так Financial Times описывает премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Глава испанского правительства сначала отказался увеличить расходы на оборону, а теперь остро критикует войну против Ирана и отказался предоставлять Соединенным Штатам авиабазы для ударов по Ирану.

После угроз Трампа и других американских чиновников Санчес получил поддержку от лидеров ЕС и президента Франции Эмманюэля Макрона.

А у себя дома он хоть и подвергся сокрушительной критике со стороны правой оппозиции, однако умело воспользовался текущей ситуацией, пытаясь сократить отрыв от лидеров рейтингов Народной партии и Vox.

Подробнее о конфликте испанского премьера с Трампом и его возможных последствиях для Санчеса читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США. Далее – краткое ее изложение.

Причина недовольства президента США испанским премьером носит комплексный характер.

В прошлом году все активно обсуждали спор между США и Испанией из-за расходов на оборону.

Педро Санчес выступил категорически против требования тратить на оборону 5% от ВВП, а Трамп даже публично заявлял, что хотел бы исключить Испанию из НАТО.

В конце концов, осенью прошлого года показалось, что конфликт исчерпан.

Однако затем испанский премьер критиковал Трампа за операцию по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле и посягательство на арктический остров Гренландию.

А с началом войны на Ближнем Востоке отношения Испании и США только дополнительно ухудшились.

Испанское правительство заявило о запрете использовать для атак по Ирану военные базы Рота и Морон, которые эксплуатируются совместно с Соединенными Штатами.

Этот шаг Мадрида вызвал гнев у президента США Дональда Трампа, в том числе – угрозу прекратить торговлю.

А министр финансов США Скотт Бессент обвинил испанское правительство в том, что оно своим отказом предоставить авиабазы поставило под угрозу жизни американцев. Но в то же время министр Трампа уклонился от вопроса об эмбарго против Испании.

Война на Ближнем Востоке дает Санчесу неплохие шансы мобилизовать свой электорат и предотвратить поражение на всеобщих выборах в 2027 году.

Слова премьера "Нет войне" стали вирусными в социальных сетях. Многие пользователи выразили Санчесу свою поддержку.

Сейчас среди сторонников Санчеса царит оптимизм. Многие убеждены, что операция США против Ирана позволила объединить левоцентристский электорат вокруг Социалистической партии.

Ситуация вокруг Ирана позволяет Санчесу отвлечь внимание от других национальных проблем, которые для него более актуальны. Но пока неизвестно, насколько успешной окажется эта стратегия и поможет ли это Санчесу возродить популярность его политсилы.

Сейчас премьер Испании кажется едва ли не единственным европейским лидером, который не боится вступать в спор с Дональдом Трампом. Несмотря на угрозы, которые звучат по ту сторону Атлантики, Санчес последовательно защищает позицию Испании в отношении удара США и Израиля по Ирану.

И его стратегия может иметь смысл, ведь, как показал пример с Гренландией, с Трампом можно говорить не только на языке лести и уступок, но и, сформировав четкую позицию, не бояться вступать в противостояние.

И хотя риски от спора с Трампом очевидны, он также может стать для Санчеса разумным политическим ходом, который укрепит поддержку левоцентристов внутри страны.

