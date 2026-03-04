У Трампа кажуть, що Іспанія "піддала ризику життя американців"

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив іспанський уряд у тому, що він поставив під загрозу життя американців після відмови надати доступ до авіабаз на своїй території для американських атак на Іран.

Про це Бессент заявив в інтерв’ю телеканалу CNBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, розчарування президента США Дональда Трампа діями Іспанії було "виправданим", оскільки іспанці "повелися жахливо".

"Вони єдині серед членів НАТО не виконують вимог Альянсу (щодо витрат на оборону. – Ред.)…А потім було неприйнятно, що протягом вихідних іспанці були вкрай неприхильними до співпраці щодо американських баз і того, що ми могли робити з нашими літаками, коли ми почали виконувати операцію "Епічна лють", – сказав Бессент.

Він додав, що будь-які дії, які стають на заваді здатності США вести війну проти Ірану найшвидшим і найефективнішим чином, "ставлять під загрозу життя американців".

"Іспанці поставили під загрозу життя американців", – переконаний Бессент.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь на погрози Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між двома країнами.

А прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.