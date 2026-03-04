Макрон висловив підтримку Іспанії на тлі погроз Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з прем’єром Іспанії Педро Санчесом висловив йому підтримку у зв’язку з погрозами президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявили у Єлисейському палаці.

Макрон у телефонній розмові із Санчесом 4 березня висловив йому "європейську солідарність з боку Франції з огляду на нещодавні погрози економічним примусом, які вчора пролунали на адресу Іспанії", зазначили у Єлисейському палаці.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також телефонував Санчесу і висловив "повну солідарність ЄС з Іспанією".

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану.

Це сталося після того, як Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на своїй території для "будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН".

В уряді Іспанії у відповідь на погрози Трампа закликали його поважати відносини між двома країнами.