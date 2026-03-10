Еврокомиссия пригрозила Венецианской биеннале последствиями за возвращение России

В Европейской комиссии пригрозили лишить Венецианскую биеннале грантовых средств ЕС в случае, если России разрешат открыть павильон на выставке в этом году.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении вице-президента Еврокомиссии Хенны Вирккунен и еврокомиссара по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленна Микаллефа.

Оба чиновника заявили, что решительно осуждают решение Fondazione Biennale разрешить России вновь открыть свой национальный павильон на 61-й Международной выставке искусств Венецианской биеннале 2026 года.

"Европейская комиссия четко выразила свою позицию в отношении незаконной агрессии России против Украины. Культура способствует распространению и защите демократических ценностей, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", – говорится в заявлении.

Вирккунен и Микаллеф подчеркнули, что государства-члены, институты и организации должны действовать в соответствии с санкциями ЕС и избегать предоставления платформы лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины.

"Это решение Fondazione Biennale несовместимо с коллективной реакцией ЕС на жестокую агрессию России. Если Fondazione Biennale реализует свое решение разрешить участие России, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение текущей грантовой поддержки ЕС для Фонда Биеннале", – говорится в заявлении еврочиновников.

Напомним, Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.

Особую обеспокоенность вызывает информация о связях заявленной комиссара российского павильона Анастасии Карнеевой с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже осудила решение Венецианской биеннале разрешить России открыть свой павильон.

Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.