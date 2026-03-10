Уиткофф: Россия нас заверила, что не передает разведданные Ирану

Специальный посланник США Стив Уиткофф, заявил, что российское руководство отрицает обвинения в том, что они обмениваются разведданными с Ираном во время войны.

Об этом он сказал в интервью CNBC, передает "Европейская правда".

Уиткоффа спросили, считает ли он, что Россия делится с Ираном разведданными о местонахождении американских военных объектов, и если да, то почему администрация Трампа отменила санкции, которые запрещали индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть.

"Ну, я не разведчик, поэтому не могу вам ответить", – ответил Уиткофф.

"Я могу сказать вам, что вчера, во время телефонного разговора с президентом, русские сказали, что они не обмениваются информацией. Вот что они сказали", – сказал Уиткофф.

"Так что, знаете, мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они не обмениваются", – добавил он.

Трамп разговаривал с российским правителем Владимиром Путиным в понедельник.

Уиткофф также сказал, что он и зять Трампа, Джаред Кушнер, отдельно имели телефонный разговор в понедельник утром с Юрием Ушаковым, советником Путина по вопросам внешней политики.

Ушаков во время этого разговора "повторил то же самое", что Россия не делится разведданными с Ираном, сказал Уиткофф.

Ранее источники сообщили, что Россия помогает Ирану в войне, предоставляя разведданные о военных целях США.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

Напомним, в дроне-камикадзе, который недавно атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли комплектующие российского производства.