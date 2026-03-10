МЗС: угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти в Москві

Міністерство закордонних справ України відреагувало на низку антиукраїнських рішень, ухвалених парламентом Угорщини 10 березня.

Про це йдеться у коментарі МЗС, оприлюдненому 10 березня, пише "Європейська правда".

У МЗС звернули увагу на ухвалення резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та проти подальшого військового фінансування України, а також урядової постанови та закону у так званій "справі інкасаторів".

"Жоден з цих кроків не є здивуванням для української сторони: такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично "закриває" двері в ЄС саме перед їхнім обличчям", – йдеться у коментарі українського МЗС.

У відомстві із прикрістю констатували, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС.

"Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві", – переконані в МЗС України.

Згадана резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили в контексті процесу євроінтеграції України. Однак це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії.

Такими самими політичними кроками у МЗС назвали ухвалення урядової постанови та відповідного "закону", які покликані "легалізувати" викрадення коштів державного Ощадбанку України.

"Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів", – йдеться у коментарі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що те, як Угорщина повелася з українськими інкасаторами та коштами Ощадбанку, є бандитизмом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапешт фактично зізнався у захопленні заручників та крадіжці українських грошей з метою шантажу, і окреслив такі дії як "державний тероризм".

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.