МИД: венгерский парламент сегодня точно вызвал аплодисменты в Москве

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на ряд антиукраинских решений, принятых парламентом Венгрии 10 марта.

Об этом говорится в комментарии МИД, обнародованном 10 марта, пишет "Европейская правда".

В МИД обратили внимание на принятие резолюции об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и против дальнейшего военного финансирования Украины, а также правительственного постановления и закона в так называемом "деле инкассаторов".

"Ни один из этих шагов не является сюрпризом для украинской стороны: такие позорные позиции властей Венгрии давно известны. Считаем, что голосование об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан фактически "закрывает" двери в ЕС именно перед их лицом", – говорится в комментарии украинского МИД.

В ведомстве с огорчением констатировали, что официальный Будапешт продолжает играть роль троянского коня в ЕС, пытаясь блокировать финансовую и военную поддержку в противодействии российской агрессии, а также продвижение Украины на пути в ЕС.

"Такие шаги направлены на то, чтобы держать Евросоюз в заложниках. Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты – в Москве", – убеждены в МИД Украины.

Упомянутая резолюция не меняет правил ЕС и не имеет юридической силы в контексте процесса евроинтеграции Украины. Однако это политический шаг, который следует рассматривать в контексте избирательной кампании.

Такими же политическими шагами в МИД назвали принятие правительственного постановления и соответствующего "закона", которые призваны "легализовать" хищение средств государственного Ощадбанка Украины.

"Подчеркиваем ничтожность этих решений; напоминаем о требовании украинской стороны немедленно вернуть похищенные средства и намерении добиваться справедливости с использованием всех национальных и международных правовых инструментов", – говорится в комментарии.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что то, как Венгрия поступила с украинскими инкассаторами и средствами Сбербанка, является бандитизмом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Будапешт фактически признался в захвате заложников и краже украинских денег с целью шантажа, и охарактеризовал такие действия как "государственный терроризм".

