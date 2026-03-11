Разведка США призвала американские компании к бдительности из-за ожидаемой мести Ирана
Разведывательное сообщество США призвало к усиленной бдительности американские госведомства и частные компании в связи с ожидаемыми попытками мести со стороны Ирана, в частности, путем кибератак.
Об этом сообщает CNN на основе общения с источниками и полученных внутренних записок.
Разведывательное сообщество США призвало государственные агентства и частные компании повысить бдительность, особенно готовность к возможным кибератакам, из-за возможности мести со стороны Ирана на фоне продолжающейся операции.
Конкретных угроз в предупреждении не назвали, однако Министерство внутренней безопасности отметило "среду усиленной угрозы" после ударов по Ирану и ликвидации верховного лидера Али Хаменеи.
В частности, там отметили, что религиозные лидеры Ирана издали специальные призывы к мусульманам во всем мире "отомстить за Хаменеи".
"Фатвы, риторика иранского руководства и онлайн-сообщения от сторонников режима, которые призывают к ответу США, повышают угрозу со стороны радикальных экстремистов", – говорится в одной записке.
Цитировали также указ-заявление Корпуса стражей исламской революции с фразой о том, что "враг больше не будет знать безопасности нигде в мире, даже в собственных домах".
В другой записке для частных компаний предупреждают, что целью проиранских хакеров может стать финансовый сектор, который традиционно является приоритетной целью для подобных вмешательств.
Еще в одном документе, адресованном подрядчикам государства в ОПК, тоже предупреждают об угрозе кибератак, особенно для компаний, которые имеют долю собственности или отношения с израильскими партнерами.
Источник из правоохранительных органов сообщил CNN, что ФБР еще с начала войны против Ирана перешло в повышенный режим готовности по всей территории страны. Особое внимание уделили защите энергетической инфраструктуры, мерам безопасности на границах и защите госведомств от кибератак.
По данным СМИ, США потратили боеприпасов на 5,6 млрд долларов только за первые 2 дня войны в Иране.
Советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.
Один из опросов показал, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27% американцев.
