США заявили об уничтожении более десятка судов Ирана, в том числе миноносцев

Военные США заявили, что в течение 10 марта были поражены многочисленные иранские военные суда, включая миноносцы вблизи стратегически важного Ормузского пролива.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление и видео опубликовало Центральное командование США.

Опубликованный видеоролик показывает серию ударов по судам.

"10 марта силы США уничтожили многочисленные суда флота Ирана, включая 16 миноносцев возле Ормузского пролива", – отметили в Центральном командовании.

Из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, что привело к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив, во всем мире стремительно растут цены на нефть и газ. По этому маршруту следует около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Трамп пригрозил Ирану гораздо более жесткими ударами в случае попыток полностью заблокировать Ормузский пролив и остановить экспорт нефти из Персидского залива.

В администрации Трампа якобы обсуждают дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ из-за ситуации на мировом рынке на фоне войны на Ближнем Востоке. Также неофициально сообщают, что США попросили Израиль не бить по нефтяным объектам Ирана – в частности из-за того, что они могут спровоцировать массовые иранские ответные удары по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива.

Советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

