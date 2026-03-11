Французы начали ездить заправляться в Андорру, потому что там дешевле

На фоне заметного подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке в княжестве Андорра, что между Францией и Испанией, на заправках стало больше французов, которым оказалось выгоднее заправляться там.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Многие французы из приграничных районов на юге заинтересовались ценой на АЗС в соседней Андорре – особенно те, кому это удобно по дороге на работу через границу.

По словам людей, экономия ощутима: если в Андорре можно залить 21 литр за 29 евро, во Франции это стоило бы на 12 евро дороже. Экономия на литре составляет около 70 евроцентов.

Повышенный интерес французских водителей к АЗС в Андорре может стать временным бонусом и для другого местного бизнеса.

В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием топлива и пообещали антимонопольные проверки на АЗС, чтобы предотвращать искусственное накручивание цен.

В Италии допускают внедрение "мобильного акциза" на топливо, чтобы обуздать рост цен. При этом в правительстве подчеркнули, что не видят объективных оснований для такого стремительного подорожания топлива.