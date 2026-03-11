Зеленський: передвиборча кампанія Орбана заснована на ненависті до України та до мене

Президент Володимир Зеленський заявив, що передвиборча кампанія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана будується на критиці України, українців та особисто його.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

У розмові український президент згадав про російський вплив в Європі, зауваживши, що він є "одним з найбільших" та слугує інструментом для поширення наративів Кремля.

В цьому контексті Робертсон запитав його про виборчу кампанію угорського прем’єр-міністра.

"Він (Орбан. – Ред.) вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів", – відповів Зеленський.

Президент також зауважив, що Орбан не репрезентує весь угорський народ, і результат виборів залежить від їхнього рішення.

"Я думаю, що угорці – дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", – сказав він.

На початку березня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Зазначимо, що нові опитування громадської думки перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.

