Зеленский: предвыборная кампания Орбана основана на ненависти к Украине и ко мне

Президент Владимир Зеленский заявил, что предвыборная кампания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана строится на критике Украины, украинцев и лично его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

В разговоре украинский президент упомянул о российском влиянии в Европе, отметив, что оно является "одним из крупнейших" и служит инструментом для распространения нарративов Кремля.

В этом контексте Робертсон спросил его об избирательной кампании венгерского премьер-министра.

"Он (Орбан. – Ред.) решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС, к Урсуле фон дер Ляйен. Это его программа выборов", – ответил Зеленский.

Президент также отметил, что Орбан не представляет весь венгерский народ, и результат выборов зависит от их решения.

"Я думаю, что венгры – очень хороший народ, и они гораздо больше, чем один человек. Но это зависит от их решения", – сказал он.

В начале марта президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

Отметим, что новые опросы общественного мнения перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.

