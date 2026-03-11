Румунія розгляне запит США на використання її авіабази для атак по Ірану

Вища рада національної оборони Румунії у середу, 11 березня, розгляне запит США щодо розгортання додаткового військового персоналу та винищувачів на румунських авіабазах для потенційного використання в американській операції проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Digi24.

За даними джерел, Румунія отримала від Пентагону запит на розгортання військ та винищувачів на авіабазі імені Михаїла Когелнічану в повіті Констанца.

Ця база вважається стратегічною для НАТО і може бути важливою точкою запуску винищувачів у конфлікті між Сполученими Штатами, Ізраїлем та Іраном.

Раніше цей об’єкт використовувався в подібних військових операціях. Наприклад, під час попереднього загострення між Ізраїлем та Іраном британські літаки вилітали з Румунії для ударів по цілях в Ірані.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року Сполучені Штати оголосили, що зменшать свою військову присутність у Румунії, вивівши батальйон з ротаційної бригади, приписаної до південно-східного флангу НАТО, але при цьому залишать у країні близько 1000 військовослужбовців.

Загальна кількість американських і європейських військ, що залишаються в країні після рішення Вашингтона про скорочення своєї присутності, становить близько 3500 солдатів.

Зазначимо, що питання доступу США до авіабаз на території Європи спричинило нову хвилю напруженості між Вашингтоном та європейськими столицями. Наприклад, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.