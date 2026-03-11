Румыния рассмотрит запрос США на использование ее авиабазы для атак по Ирану

Высший совет национальной обороны Румынии в среду, 11 марта, рассмотрит запрос США о развертывании дополнительного военного персонала и истребителей на румынских авиабазах для потенциального использования в американской операции против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Digi24.

По данным источников, Румыния получила от Пентагона запрос на развертывание войск и истребителей на авиабазе имени Михаила Когелничану в уезде Констанца.

Эта база считается стратегической для НАТО и может быть важной точкой запуска истребителей в конфликте между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном.

Ранее этот объект использовался в подобных военных операциях. Например, во время предыдущего обострения между Израилем и Ираном британские самолеты вылетали из Румынии для ударов по целям в Иране.

Напомним, что в октябре прошлого года Соединенные Штаты объявили, что уменьшат свое военное присутствие в Румынии, выведя батальон из ротационной бригады, приписанной к юго-восточному флангу НАТО, но при этом оставят в стране около 1000 военнослужащих.

Общее количество американских и европейских войск, остающихся в стране после решения Вашингтона о сокращении своего присутствия, составляет около 3500 солдат.

Отметим, что вопрос доступа США к авиабазам на территории Европы вызвал новую волну напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами. Например, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

Трамп также направил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Британию за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по Ирану.