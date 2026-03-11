Мелоні: Італія не буде брати участі в атаках на Іран

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не братиме участі в американсько-ізраїльських атаках на Іран, а замість цього намагатиметься допомогти у дипломатичному вирішенні конфлікту.

Про це вона заявила у середу, 11 березня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мелоні вважає, що "іранська криза" є одним з найскладніших моментів в новітній історії, і закликала опозицію об'єднатися з урядом для захисту інтересів Італії.

"Італія не бере і не братиме участі у війні, що триває в Ірані", – наголосила вона.

Також прем’єрка країни наголосила, що розширення конфлікту є частиною ширшої "кризи міжнародного права".

За словами Мелоні, Італія співпрацювала з Катаром і Оманом, щоб спробувати запобігти військовому втручанню перед початком війни.

Окремо Мелоні додала, що уряд може вжити заходів щодо компаній, які спекулюють на зростанні цін на енергоносії через війну.

Нещодавно Мелоні допустила застосування так званого "мобільного" акцизу на пальне, щоб пом’якшити зростання цін на тлі кризи постачання нафти внаслідок війни на Близькому Сході.

Раніше в уряді запевнили, що Італія готова до недоступності енергоресурсів з Близького Сходу, оскільки має диверсифікований портфель постачальників та відносно значні запаси газу.