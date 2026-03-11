Мелони: Италия не будет участвовать в атаках на Иран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна не будет участвовать в американо-израильских атаках на Иран, а вместо этого будет пытаться помочь в дипломатическом решении конфликта.

Об этом она заявила в среду, 11 марта, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мелони считает, что "иранский кризис" является одним из самых сложных моментов в новейшей истории, и призвала оппозицию объединиться с правительством для защиты интересов Италии.

"Италия не принимает и не будет участвовать в войне, которая продолжается в Иране", – подчеркнула она.

Также премьер страны подчеркнула, что расширение конфликта является частью более широкого "кризиса международного права".

По словам Мелони, Италия сотрудничала с Катаром и Оманом, чтобы попытаться предотвратить военное вмешательство перед началом войны.

Отдельно Мелони добавила, что правительство может принять меры в отношении компаний, которые спекулируют на росте цен на энергоносители из-за войны.

Недавно Мелони допустила применение так называемого "мобильного" акциза на топливо, чтобы смягчить рост цен на фоне кризиса поставок нефти в результате войны на Ближнем Востоке.

Ранее в правительстве заверили, что Италия готова к недоступности энергоресурсов с Ближнего Востока, поскольку имеет диверсифицированный портфель поставщиков и относительно значительные запасы газа.