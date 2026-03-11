У Варшаві розслідують постріли по будівлі школи
У Варшаві невідомі обстріляли будівлю державної середньої школи; внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".
Інцидент стався близько 10:00 11 березня. За даними поліції, ймовірно, для обстрілу було використано пневматичну гвинтівку.
Поліція виявила на вікнах і фасаді сліди, які вказують на те, що хтось міг зробити кілька пострілів у бік входу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Наразі поліція збирає докази та проводить розслідування.
Наприкінці листопада в американській столиці Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії зазнали вогнепальних поранень.
Писали, що у чеському місті Гршибска внаслідок стрілянини в будівлі місцевої ради загинули двоє людей, ще шестеро були поранені.
На початку лютого в Об’єднаній школі Святого Йосипа, що в словацькому місті Нове Место-над-Вагом, стався інцидент зі стріляниною, через який заняття було перервано.