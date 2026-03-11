У Варшаві розслідують постріли по будівлі школи

У Варшаві невідомі обстріляли будівлю державної середньої школи; внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався близько 10:00 11 березня. За даними поліції, ймовірно, для обстрілу було використано пневматичну гвинтівку.

Поліція виявила на вікнах і фасаді сліди, які вказують на те, що хтось міг зробити кілька пострілів у бік входу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі поліція збирає докази та проводить розслідування.

