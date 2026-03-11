В Варшаве расследуют выстрелы по зданию школы
В Варшаве неизвестные обстреляли здание государственной средней школы; в результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".
Инцидент произошел около 10:00 11 марта. По данным полиции, вероятно, для обстрела была использована пневматическая винтовка.
Полиция обнаружила на окнах и фасаде следы, указывающие на то, что кто-то мог сделать несколько выстрелов в сторону входа. В ходе инцидента никто не пострадал.
Сейчас полиция собирает доказательства и проводит расследование.
