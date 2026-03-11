В Варшаве расследуют выстрелы по зданию школы

В Варшаве неизвестные обстреляли здание государственной средней школы; в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел около 10:00 11 марта. По данным полиции, вероятно, для обстрела была использована пневматическая винтовка.

Полиция обнаружила на окнах и фасаде следы, указывающие на то, что кто-то мог сделать несколько выстрелов в сторону входа. В ходе инцидента никто не пострадал.

Сейчас полиция собирает доказательства и проводит расследование.

В конце ноября в американской столице Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.

Ранее писали, что в чешском городе Гршибска в результате стрельбы в здании местного совета погибли два человека, еще шестеро были ранены.

В начале февраля в Объединенной школе Святого Иосифа, что в словацком городе Нове Место-над-Вагом, произошел инцидент со стрельбой, из-за которого занятия были прерваны.