Фон дер Ляєн: Європа має долати енергокризу без російських ресурсів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа зробить стратегічну помилку, якщо спробує стримати зростання цін на енергоносії, повернувшись до російського викопного палива.

Про це вона сказала у середу, 11 березня, у промові в Європейському парламенті, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готує варіанти зниження цін на енергоносії, зокрема, більш ефективне використання угод про купівлю електроенергії, заходи державної допомоги та субсидії або обмеження цін на газ.

"У нинішній кризовій ситуації деякі вважають, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії і навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою", – додала президентка Єврокомісії.

Зазначимо, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.