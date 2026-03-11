Фон дер Ляйен: Европа должна преодолевать энергокризис без российских ресурсов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа совершит стратегическую ошибку, если попытается сдержать рост цен на энергоносители, вернувшись к российскому ископаемому топливу.

Об этом она сказала в среду, 11 марта, в речи в Европейском парламенте, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готовит варианты снижения цен на энергоносители, в частности, более эффективное использование соглашений о покупке электроэнергии, меры государственной помощи и субсидии или ограничения цен на газ.

"В нынешней кризисной ситуации некоторые считают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой", – добавила президент Еврокомиссии.

Отметим, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.