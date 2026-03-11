ЕС предоставит Ливану гуманитарную помощь на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предоставит Ливану гуманитарную помощь.

Об этом она написала в соцсети Х после разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Ливану гуманитарную помощь на сумму 100 млн евро. Также она отметила, что накануне Ливан получил более 40 тонн грузов.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС планирует организовать еще больше гуманитарных рейсов.

"Мы должны обеспечить суверенитет и стабильность Ливана для его народа", – добавила фон дер Ляйен.

Отметим, недавно четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в результате израильского авиаудара по отелю Ramada в столице Ливана Бейруте.

В этот же день главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что послы стран ЕС одобрили новые санкции, направленные против должностных лиц иранского режима.

Перед началом военной операции в Иране администрация США объявила о введении новых санкций против более 30 физических, юридических лиц и судов, которые способствуют незаконной продаже иранской нефти и производству Тегераном баллистических ракет и других видов вооружения.