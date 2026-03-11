Зеленскому не известно, что в Украине делает венгерская делегация

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация, которая прибыла якобы инспектировать нефтепровод "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клёкнер, его цитирует "Укринформ".

Президент рассказал, что получил информацию о визите делегации от Министерства иностранных дел.

"А что делает здесь делегация, мне неизвестно. В Министерстве иностранных дел мне сказали, что, ну, приехали люди. Они охарактеризовали это как частную поездку", – отметил Зеленский.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что утром 11 марта на территорию государства заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

11 марта венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком заявила о намерениях посетить Украину, где планирует провести переговоры по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.

Ранее Венгрия и Словакия заявляли о намерениях отправить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.