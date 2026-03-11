Зеленський закликав ЄС до "плану Б", якщо шантаж Орбана щодо 90 млрд не вдасться подолати

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби ЄС розробив "план Б" на випадок, якщо шантаж глави уряду Угорщини Віктора Орбана щодо кредиту ЄС на 90 млрд євро не вдасться подолати вчасно.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico.

Угорщина та Словаччина затримують раніше узгоджену позику в розмірі 90 мільярдів євро від країн ЄС, які готові допомогти підтримати економіку та оборонну промисловість України. Україна може залишитися без грошей вже за кілька тижнів.

"Ми і Європа, ми всі потребуємо цього "плану Б", – сказав президент.

"Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", – додав він.

За даними Politico, у ЄС придумали, як надати Україні 30 млрд євро в умовах вето Угорщини й Словаччини.

На саміті у Брюсселі наступного тижня лідери ЄС сподіваються переконати керівників Угорщини і Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо дотриматись початкової обіцянки затвердити кредит на 90 млрд для України.