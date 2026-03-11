Зеленский призвал ЕС к "плану Б", если шантаж Орбана по поводу 90 млрд не удастся преодолеть

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы ЕС разработал "план Б" на случай, если шантаж главы правительства Венгрии Виктора Орбана по поводу кредита ЕС на 90 млрд евро не удастся преодолеть вовремя.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства сказал в интервью Welt и Politico.

Венгрия и Словакия задерживают ранее согласованный кредит в размере 90 миллиардов евро от стран ЕС, которые готовы помочь поддержать экономику и оборонную промышленность Украины. Украина может остаться без денег уже через несколько недель.

"Мы и Европа, мы все нуждаемся в этом "плане Б", – сказал президент.

"Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", – добавил он.

По данным Politico, в ЕС придумали, как предоставить Украине 30 млрд евро в условиях вето Венгрии и Словакии.

На саммите в Брюсселе на следующей неделе лидеры ЕС надеются убедить руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо соблюсти первоначальное обещание утвердить кредит на 90 млрд для Украины.