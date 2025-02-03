Проти 17-річного угорця відкрили справу через "жарт" про стрілянину в школі

В Угорщині проти 17-річного учня з міста Бая порушили кримінальну справу після того, як він у соцмережах заявив про наміри нібито влаштувати стрілянину в школі.

Про це поліція Угорщини повідомила у понеділок, 3 лютого, пише "Європейська правда".

Угорські правоохоронці кажуть, що 17-річний учень опублікував у соцмережі пост англійською мовою зі словами: "Наступним стрільцем у школі буду я".

Фото: поліція Угорщини

Кілька учнів, які побачили пост, були стривожені цим і "нещодавніми змінами в поведінці" свого однокласника, тому повідомили про це класного керівника. Крім того, 24 лютого про погрозу також повідомили в поліцію.

Реклама:

Слідчі поліцейської дільниці Баї допитали кількох учнів і вчителів, після чого прийшли до квартири підлітка, конфіскували його пристрої та доставили до відділку поліції.

"Підлітка допитали як підозрюваного у скоєнні злочину, пов'язаного з інтернет-агресією. Хлопець сказав, що написав пост, щоб висміяти стрілянину в американських школах, що він мав на увазі це як жарт і що він не мав на увазі це серйозно", – додали в поліції Угорщини.

Там наголосили, що з 1 січня 2025 року в країні набули чинності поправки до Кримінального кодексу, згідно з якими посилена відповідальність за поширення погроз в інтернеті.

Зазначимо, в деяких європейських країнах протягом минулого року були випадки нападу дітей на учнів своєї школи, які інколи завершувались смертельно.

У січні напад з ножем стався у гімназії містечка Списька Стара Вес, що на півночі Словаччини під кордоном з Польщею. Внаслідок отриманих поранень двоє людей загинули.