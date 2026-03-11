Польская полиция задержала подозреваемого в стрельбе по школе в центре Варшавы

Полицейские в Польше задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе из пневматического оружия по зданию школы в центре Варшавы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции.

Мужчину арестовали в квартире на улице Гагарина в районе Мокотув. Во время обыска в его квартире правоохранители нашли и изъяли пневматическое оружие и металлические пули, которые использовались в качестве боеприпасов.

43-latek zatrzymany w związku z ostrzelaniem budynku z broni pneumatycznej



Policjanci ze Śródmieścia, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali 43-letniego obywatela Polski podejrzewanego o ostrzelanie dzisiaj rano przy ulicy Marszałkowskiej… pic.twitter.com/yZ61P3nPt8 – Policja Śródmieście (@Policja_Srodm) March 11, 2026

43-летний мужчина сейчас находится под следствием полиции. Будет проведено дальнейшее расследование.

Инцидент произошел около 10:00 11 марта. Полиция обнаружила на окнах и фасаде школы следы, которые указывали на то, что кто-то мог сделать несколько выстрелов в сторону входа.

