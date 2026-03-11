Укр Рус Eng

Польская полиция задержала подозреваемого в стрельбе по школе в центре Варшавы

фото
Новости — Среда, 11 марта 2026, 20:46 — Кристина Бондарева

Полицейские в Польше задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе из пневматического оружия по зданию школы в центре Варшавы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление полиции.

Мужчину арестовали в квартире на улице Гагарина в районе Мокотув. Во время обыска в его квартире правоохранители нашли и изъяли пневматическое оружие и металлические пули, которые использовались в качестве боеприпасов.

43-летний мужчина сейчас находится под следствием полиции. Будет проведено дальнейшее расследование.

Инцидент произошел около 10:00 11 марта. Полиция обнаружила на окнах и фасаде школы следы, которые указывали на то, что кто-то мог сделать несколько выстрелов в сторону входа.

Напомним, в прошлом году против 17-летнего венгра открыли дело из-за "шутки" о стрельбе в школе.


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
Реклама: