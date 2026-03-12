Укр Рус Eng

Під удар Ірану по Іраку потрапила база Італії

Новини — Четвер, 12 березня 2026, 08:12 — Марія Ємець

Під удар Ірану по Ербілю на північному сході Іраку потрапила база італійських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердив у своїй заяві очільник МЗС Італії Антоніо Таяні. 

Таяні висловив осуд удару по італійській базі в Ербілі, та зазначив, що поспілкувався з послом Італії в Іраку для з’ясування усіх деталей.

"На щастя, наші військовослужбовці в порядку і перебували в безпеці у бункері. Висловлюю солідарність з ними й подяку за щоденну службу", – зазначив очільник МЗС Італії. 

Раніше під удари Ірану або його проксі-сил потрапили військові бази Франції та британська база на Кіпрі.

Сили НАТО двічі збили балістичні ракети Ірану, що летіли у напрямку території члена НАТО Туреччини.

