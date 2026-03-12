Під удар Ірану по Іраку потрапила база Італії

Під удар Ірану по Ербілю на північному сході Іраку потрапила база італійських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердив у своїй заяві очільник МЗС Італії Антоніо Таяні.

Таяні висловив осуд удару по італійській базі в Ербілі, та зазначив, що поспілкувався з послом Італії в Іраку для з’ясування усіх деталей.

Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla… – Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026

"На щастя, наші військовослужбовці в порядку і перебували в безпеці у бункері. Висловлюю солідарність з ними й подяку за щоденну службу", – зазначив очільник МЗС Італії.

Раніше під удари Ірану або його проксі-сил потрапили військові бази Франції та британська база на Кіпрі.

Сили НАТО двічі збили балістичні ракети Ірану, що летіли у напрямку території члена НАТО Туреччини.

Читайте також ЄС між двох вогнів: як війна на Близькому Сході стала випробуванням для Європи.