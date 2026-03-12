Под удар Ирана по Ираку попала база Италии
Под удар Ирана по Эрбилю на северо-востоке Ирака попала база итальянских военных.
Как сообщает "Европейская правда", это подтвердил в своем заявлении глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни осудил удар по итальянской базе в Эрбиле, и отметил, что пообщался с послом Италии в Ираке для выяснения всех деталей.
Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla…– Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026
"К счастью, наши военнослужащие в порядке и находились в безопасности в бункере. Выражаю солидарность с ними и благодарность за ежедневную службу", – отметил глава МИД Италии.
Ранее под удары Ирана или его прокси-сил попали военные базы Франции и британская база на Кипре.
Силы НАТО дважды сбили баллистические ракеты Ирана, летевшие в направлении территории члена НАТО Турции.
