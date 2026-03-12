Укр Рус Eng

Под удар Ирана по Ираку попала база Италии

Новости — Четверг, 12 марта 2026, 08:12 — Мария Емец

Под удар Ирана по Эрбилю на северо-востоке Ирака попала база итальянских военных.

Как сообщает "Европейская правда", это подтвердил в своем заявлении глава МИД Италии Антонио Таяни.

Таяни осудил удар по итальянской базе в Эрбиле, и отметил, что пообщался с послом Италии в Ираке для выяснения всех деталей.

"К счастью, наши военнослужащие в порядке и находились в безопасности в бункере. Выражаю солидарность с ними и благодарность за ежедневную службу", – отметил глава МИД Италии.

Ранее под удары Ирана или его прокси-сил попали военные базы Франции и британская база на Кипре.

Силы НАТО дважды сбили баллистические ракеты Ирана, летевшие в направлении территории члена НАТО Турции.

