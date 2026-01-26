Орбан наказав викликати посла України через заяви Зеленського і "втручання у вибори"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

Про це Орбан заявив у понеділок у відео на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що минулого тижня українські політичні лідери, і навіть сам президент України, "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".

"Наші органи національної безпеки проаналізували цю останню атаку України і дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", – заявив угорський прем'єр-міністр.

Тому, відзначив Орбан, сьогодні він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині. "Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", – пообіцяв Віктор Орбан.

Минулого тижня Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що "кожен Віктор, який намагається продати європейські інтереси, "заслуговує на потиличник". У промові він не уточнив, про якого Віктора йде мова.

Орбан відповів на промову Зеленського у Давосі, заявивши, що "кожен отримає те, на що заслуговує".

Також минулого тижня Орбан висловився про те, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС".

Це спровокувало суперечку із главою МЗС України Андрієм Сибігою, який заявив, що плани угорського прем’єра з блокування членства України в ЄС приречені на провал, оскільки "господар Орбана" у Москві не протягне ще 100 років.

Сибіга також порівняв Орбана з посіпакою Гітлера та звинуватив його у блокаді поновлення миру в Європі.