Орбан посоветовал журналистам добиваться отчетов о влиянии Украины на выборы, но им не ответили

Венгерские журналисты по совету премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обратились к правительству с призывом обнародовать отчеты о вероятном финансировании оппозиционной партии "Тиса" Украиной, однако не получили ответа ни от одного учреждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявило издание HVG, журналисты которого пытались провести это расследование.

На прошлой неделе глава венгерского правительства дал интервью телеканалу ATV, в котором призвал журналистов требовать доказательств вероятного финансирования оппозиционной партии "Тиса" Украиной. Орбан сослался на доклад по национальной безопасности, заявив, что государство не будет скрывать такую информацию, поэтому медиа должны обратиться с требованиями ее обнародовать.

"Шифрование должно быть разблокировано. Вы можете спросить. Я призываю всех. Если есть такая просьба, я не вижу для этого препятствий. И они там все найдут. Я знаю отчет, он это доказывает. В нем есть факты", – сказал тогда премьер.

Журналисты HVG прислушались к советам Орбана и направили соответствующий запрос во все компетентные органы – от Правительственного информационного центра и офиса премьер-министра, до Национального информационного центра (NIK). В письме они попросили рассекретить информацию о якобы финансировании оппозиции Украиной, однако не получили никакого ответа.

"Прошло семь дней с момента отправки писем, но никакого ответа ни от одного из ведомств так и не поступило. Ни отказа, ни оправдания со ссылкой на секретную информацию, ни просьбы о терпении до пересмотра грифа секретности. Правительство, подчиненные премьер-министру учреждения и NIK, который ранее готовил такие отчеты, похоже, саботируют волю премьер-министра. А может, Орбан не имел в виду этого всерьез", – пишет редакция.

Журналисты напомнили, что в прошлом государственные органы быстро организовывали рассекречивание отчетов по национальной безопасности, если этого требовали политические интересы правительства. В некоторых случаях рассекреченные документы публиковались через три дня после заседания комитета по национальной безопасности.

Напомним, 26 января Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы и распорядился вызвать на разговор украинского посла в Будапеште.

Как писала "Европейская правда", журналисты-расследователи выяснили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, которые действуют в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании и вмешательства в парламентские выборы в стране.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр сообщил, что кампания по дезинформации начнется в ближайшее время и будет сосредоточена на распространении искусственно сгенерированных видео в соцсетях.