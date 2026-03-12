Власти Венгрии согласились отдать государственному Ощадбанку оба арестованных инкассаторских автомобиля, но оставляют изъятыми деньги и золото, которые те перевозили.

Об этом "Европейской правде" сообщили два источника, информированные о ходе дела.

Следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, которым правительство поручило вести формальное расследование, сообщили адвокатам украинской стороны о намерении передачи арестованных автомобилей. Их передача планируется в четверг утром.

Данные о состоянии автомобилей "ЕвроПравде" неизвестны. В частности, неясно, какие повреждения нанесены при взломе защищенного пространства (сейфа), в котором перевозились средства.

Золотовалютные ценности, противоправно изъятые властями Венгрии из банковских автомобилей, останутся в Венгрии.

Это соответствует требованиям закона, который власти Венгрии срочно приняли на этой неделе, чтобы создать правовую почву для конфискации средств, оказавшихся в спецслужбах Венгрии после ограбления двух инкассаторских автомобилей Ощадбанка. Также это предусматривает специально принятое решение правительства Орбана. Об изъятии автомобилей в документах, принятых венгерскими властями, речь не шла.

Ранее президент Зеленский назвал действия Венгрии в отношении инкассаторов и средств "Ощада" бандитизмом. В НБУ утверждают, что Венгрия начала международный шантаж Украины.

