Президент Украины прибыл в Бухарест

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Румынию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В Румынии Зеленский встретится с президентом страны Никушором Даном.

Ранее в администрации румынского президента сообщили, что встреча состоится во дворце Котрочень около 13:30 по местному времени. Лидеры обсудят оборонное и энергетическое сотрудничество, восстановление Украины, а также расширение ЕС.

Президент Украины также встретится с румынским премьер-министром Илие Боложаном и посетит центр по подготовке пилотов истребителей F-16.

Как сообщала "Европейская правда", 13 марта президент Украины прибудет в Париж на встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Среди тем обсуждения – поддержка Украины и борьба с российским "теневым флотом" танкеров.

Также писали, что Зеленский может принять участие в заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 19-20 марта.