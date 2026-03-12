Румыния просит у США разрешения восстановить НПЗ, принадлежащий подсанкционному "Лукойлу"

Румыния обратилась к администрации США с просьбой разрешить возобновление работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего российской компании "Лукойл", которая оказалась под американскими санкциями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает румынский телеканал Antena 3 CNN, цитируя министра энергетики Богдана Ивана.

По словам министра, Румыния подготовила официальные документы и провела переговоры с американской стороной по восстановлению НПЗ, который обеспечивает более 21% мощностей переработки нефти в стране.

"Мы подготовили официальные документы и ждем разрешения, которое позволит нам возобновить работу этого нефтеперерабатывающего завода. Это автоматически обеспечит большую ликвидность на рынке", – отметил министр.

Отмечается, что Бухарест подал соответствующий запрос в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Румынии остановил свою работу после того, как в конце октября 2025 года США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Как писала "Европейская правда", Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило крайний срок заключения сделок по продаже международных активов российской подсанкционной компании "Лукойл" с 28 февраля до 1 апреля.

Согласно информации СМИ, такое решение связано с переговорами по прекращению российско-украинской войны, в которых США хотят использовать активы "Лукойла" как "разменную монету".

Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.