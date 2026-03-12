Орбан порадив своїй делегації "бути ввічливими" в Києві та закликав оглянути "Дружбу"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав заступника міністра енергетики Габора Цепека, який напередодні з делегацією прибув до України, домогтися зустрічі з українськими урядовцями або оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Як пише "Європейська правда", відеодзвінок з Цепеком Орбан розмістив на своїй сторінці в Facebook.

У розмові Орбан дає настанову посадовцю, закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні і "бути ввічливими".

Угорський прем’єр зазначає, що важливо показати всім, що угорці "хотіли домовитися" з Україною.

"Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом з ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти", – сказав глава уряду Угорщини.

Орбан закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу, домовившись або з українцями, або "через високе посольство".

У відповідь на це Цепек зауважив, що в делегації є можливість досягнути прогресу, оскільки вони проведуть переговори з представниками США та дипломатами ЄС.

Водночас Орбан у розмові пожартував про те, що "переговори можна вести з усіма, крім українців".

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію держави заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей; президент Зеленський прокоментував, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Угорський міністр закордонних справ після того звинуватив його у брехні та опублікував угорську ноту, з якої також випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським колегою Денисом Шмигалем.

Натомість нота МЗС, яка є у розпорядженні "ЄвроПравди", свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва офіційні заперечення щодо запропонованого формату.