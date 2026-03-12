Орбан посоветовал своей делегации "быть вежливыми" в Киеве и призвал осмотреть "Дружбу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал заместителя министра энергетики Габора Цепека, который накануне с делегацией прибыл в Украину, добиться встречи с украинскими чиновниками или осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба".

Как пишет "Европейская правда", видеозвонок с Цепеком Орбан разместил на своей странице в Facebook.

В разговоре Орбан дает наставление чиновнику, призывая его постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми".

Венгерский премьер отмечает, что важно показать всем, что венгры "хотели договориться" с Украиной.

"Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликта, а решения, и в этом мы хотим им помочь", – сказал глава правительства Венгрии.

Орбан призвал делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода, договорившись или с украинцами, или "через высокое посольство".

В ответ на это Цепек отметил, что у делегации есть возможность достичь прогресса, поскольку они проведут переговоры с представителями США и дипломатами ЕС.

В то же время Орбан в разговоре пошутил о том, что "переговоры можно вести со всеми, кроме украинцев".

Напомним, в МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию государства заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч; президент Зеленский прокомментировал, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Венгерский министр иностранных дел после этого обвинил его во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой также следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Зато нота МИД, которая есть в распоряжении "ЕвроПравды", свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева официальные возражения относительно предложенного формата.