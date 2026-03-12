Генерал НАТО у Сенаті США: попри війну в Ірані військова підтримка України продовжується

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що постачання озброєнь в Україну продовжується, незважаючи на кампанію в Ірані.

Про це він заявив під час слухань у комітеті збройних сил Сенату США, передає "Європейська правда".

Він відповідав на запитання сенатора-демократа Джека Ріда про те, що війна в Ірані змушує США відправляти перехоплювачі до Patriot до Перської затоки, а зростання цін на нафту несе вигоду правителю РФ Владіміру Путіну.

"Ми продовжуємо постачання озброєнь до України. Я надам конкретні деталі цього на закритій сесії пізніше. Але запевняю вас – підтримка продовжується", – сказав Гринкевич.

Генерал також запевнив, що ефект від зростання цін на нафту залежатиме від того, як довго триватиме війна проти Ірану, однак, за його словами, і президент Дональд Трамп, і Пентагон знають про цю проблему і тримають усе під контролем.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта раніше заявив, що єдиним переможцем у війні на Близькому Сході наразі є Росія, оскільки ціни на енергоносії стрімко зростають, а увага до війни проти України згасає.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також попередив про наслідки конфлікту на Близькому Сході для війни в Україні та підтвердив необхідність підтримки України.