Генерал НАТО в Сенате США: несмотря на войну в Иране, военная поддержка Украины продолжается

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что поставки вооружений в Украину продолжаются, несмотря на кампанию в Иране.

Об этом он заявил во время слушаний в комитете вооруженных сил Сената США, передает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос сенатора-демократа Джека Рида о том, что война в Иране заставляет США отправлять перехватчики Patriot в Персидский залив, а рост цен на нефть приносит выгоду правителю РФ Владимиру Путину.

"Мы продолжаем поставки вооружений в Украину. Я предоставлю конкретные детали на закрытой сессии позже. Но уверяю вас – поддержка продолжается", – сказал Гринкевич.

Генерал также заверил, что эффект от роста цен на нефть будет зависеть от того, как долго продлится война против Ирана, однако, по его словам, и президент Дональд Трамп, и Пентагон знают об этой проблеме и держат все под контролем.

Президент Европейского совета Антониу Кошта ранее заявил, что единственным победителем в войне на Ближнем Востоке на данный момент является Россия, поскольку цены на энергоносители стремительно растут, а внимание к войне против Украины угасает.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предупредил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для войны в Украине и подтвердил необходимость поддержки Украины.