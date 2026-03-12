В Эстонии арестовали женщину, помогавшую переправлять люксовые автомобили в РФ и Беларусь

Эстонский суд арестовал на 2 месяца женщину, которую подозревают в нарушении санкций ЕС против РФ и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В среду, 11 марта, следователи Налогово-таможенного департамента задержали гражданку Эстонии по подозрению в нарушении санкций. Прокуратура ходатайствовала о заключении женщины под стражу, поскольку существует риск, что она может уклониться от следствия или продолжить совершение преступлений на свободе. В четверг суд арестовал женщину на время предварительного следствия на срок до двух месяцев.

Первичная информация и доказательства, собранные в ходе уголовного производства, указывают на то, что подозреваемая в течение нескольких лет действовала совместно со своим деловым партнером, используя различные коммерческие организации для доставки люксовых автомобилей в Россию и Беларусь через Европейский Союз. Согласно предварительному подозрению, в обе страны они вывезли санкционные товары на общую сумму 25 миллионов евро – по меньшей мере 209 транспортных средств.

Согласно подозрению, задержанная женщина и ее сообщник, а также подконтрольные им предприятия действовали совместно и скоординировано при организации экспорта автомобилей в направлении России и Беларуси.

"Речь идет о масштабной и продуманной схеме, целью которой было получение дохода и обход установленных санкций. Так, один из подозреваемых покупал автомобили от имени компаний в странах-членах ЕС и отвечал за поиск покупателей и общение в странах назначения. Второй же организовывал логистику таким образом, чтобы транспортные средства, несмотря на действующий запрет на экспорт, доходили до партнеров по сделке в России и Беларуси", – пояснила государственный прокурор Энели Лауритс.

По словам руководителя Северного отдела следственного департамента Налогово-таможенного департамента Яаники Мяндла, это объемное расследование, масштаб которого характеризуется как количеством автомобилей, так и общей стоимостью сделок.

"Следствие было очень насыщенным деталями и включало тесное международное сотрудничество. Нарушения международных санкций находятся под повышенным вниманием Налогово-таможенного департамента, и предотвращение, выявление, производство и прекращение каждого нарушения помогает обеспечить работу международных санкций и их реальное влияние", – подчеркнула Мьяндла.

В рамках текущего уголовного производства на сегодняшний день есть основания подозревать двух человек и два юридических лица. Взятая под стражу женщина ранее не имела уголовных наказаний.

Суд в Эстонии недавно признал российского предпринимателя Ивана Анчевского виновным в нарушении санкций Европейского Союза и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Напомним, в начале февраля в немецкой Саксонии задержали депутата земельного парламента Йорга Дорнау от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" по подозрениям в обходе санкций против Беларуси.