Навроцкий заветирует закон о 44 млрд евро кредитов ЕС для перевооружения Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий решил заветировать закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Об этом лидер Польши сообщил в своем обращении в четверг вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Навроцкий заявил, что не подпишет закон, который затрагивает суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность Польши. "Я принял решение не подписывать закон, который позволяет Польше взять кредит SAFE", – сказал президент.

Он добавил, что это дело вызвало много эмоций, "но ответственность за государство заключается в том, чтобы смотреть на факты вне рамок текущей политики. Дело SAFE – это дело будущего польского государства".

Навроцкий добавил, что с самого начала программа SAFE вызвала много вопросов. Одним из рисков он назвал то, что это огромный кредит, взятый в иностранной валюте. По его словам, поляки должны будут вернуть вдвое больше, а заработают на этом западные банки и финансовые учреждения.

"Я предупреждаю, что любые попытки незаконного, через задний ход, привлечения иностранных кредитов для нашей страны рано или поздно встретят как политическую, так и юридическую ответственность", – добавил президент Польши.

Он отметил, что представил "реальную альтернативу еврокредиту SAFE". "Это польский SAFE 0%. Этот проект уже находится в Сейме", – напомнил президент.

По программе SAFE Польша могла бы получить около 44 млрд евро кредитных средств от ЕС – больше, чем любая другая страна-член – и вложить их в военную модернизацию.

Правительство Дональда Туска утверждает, что предложение Навроцкого является неработоспособным и приведет к задержке срочных военных закупок. Он также настаивает, что вето лишь ограничит применение кредита SAFE, а не полностью сорвет его.

Напомним, 53% поляков считают, что президент должен одобрить закон об участии Польши в программе SAFE.

Читайте подробнее в материале "Европейской правды": Ненужные средства? Почему Польша может остаться без кредитов ЕС на перевооружение.