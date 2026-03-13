Швеция остановила второй за неделю подозрительный танкер в своих водах и инспектирует его

Швеция в четверг второй раз за эту неделю остановила в своих водах танкер, который может принадлежать к "теневому флоту", береговая охрана зашла на его борт.

Об этом сообщил министр гражданской защиты Швеции Карл-Оскар Болин, пишет "Европейская правда".

Болин поздно вечером 12 марта сообщил, что вечером шведская береговая охрана зашла на борт танкера в территориальных водах Швеции, который подозревают в принадлежности к "теневому флоту" РФ.

"Судно называется Sea Owl 1 и подозревается в том, что не принадлежит ни одному государству. Оно находится в санкционном списке ЕС и переводит нефть или другое жидкое топливо. Как и в случае с операцией "Черный кофе", эту осуществили с привлечением национальной рабочей группы и в координации с соответствующими органами власти", – рассказал министр.

Болин акцентировал, что теневой флот РФ является серьезной угрозой и с точки зрения безопасности, и охраны окружающей среды, поскольку обычно это старые танкеры в плохом состоянии, которые ходят под фальшивыми флагами или вообще без флага и страхования.

"Также "теневой флот" играет центральную роль для российской экономики и поддержания способности вести войну против Украины. На этом фоне наше правительство считает, что нужны активные контрмеры. Наши времена требуют решительности и четких действий – и шведская власть еще раз их продемонстрировала", – отметил Болин.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Стокгольм за решительность.

"Теневой флот РФ помогает ей финансировать войну против Украины и создает угрозы для европейской безопасности. На это нужно реагировать решительно и без колебаний", – отметил Сибига.

6 марта Швеция останови ла и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.

Бельгия в ночь на 1 марта с помощью французских военных вертолетов задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.

Сообщалось, что Великобритания и союзники обсуждают варианты военной борьбы с "теневым флотом" РФ.