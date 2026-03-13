Перший французький солдат загинув під час війни на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель французького військового під час нападу в іракському місті Ербіль, що стало першою зареєстрованою втратою країни від початку війни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон повідомив на платформі X.

Президент Франції заявив про загибель головного прапорщика Арно Фріона, який перебував в іракському Курдистані, під час "нападу".

За словами Макрона, атака була спрямована проти контртерористичних сил. Зазначимо, що в рамках міжнародної коаліції під керівництвом США військовослужбовці з кількох країн, включаючи Італію та Францію, навчають членів курдських сил безпеки в іракському Курдистані.

Макрон назвав атаку неприйнятною, заявивши, що вона не виправдовується війною в Ірані.

"Цей напад на наші сили, які борються проти "Ісламської держави" з 2015 року, є неприйнятним. Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в рамках боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі напади", – написав французький президент.

Перед тим стало відомо, що шестеро французьких солдатів отримали поранення внаслідок атаки безпілотника в Ербілі. Макрон не уточнив, чи йдеться про одну і ту ж атаку, в якій загинув Фріон.

За даними Генерального штабу Збройних сил Франції, поранені солдати брали участь у навчальних операціях з боротьби з тероризмом разом з іракськими партнерами.

Губернатор Ербіля зазначив, що удар, в результаті якого постраждали ці солдати, був завданий двома безпілотниками по базі, розташованій у Мала-Кара, приблизно за сорок кілометрів на південний захід від Ербіля.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон 9 березня заявив, що Франція може взяти участь у міжнародній "захисній" місії з супроводу торгових суден в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що кількість американських військових, які загинули під час операції в Ірані, зросла до семи.

Телеканал CNN повідомляв, що в оточенні президента США Дональда Трампа є радники, які дуже стурбовані перспективами кампанії проти Ірану та вважають за краще якнайшвидше завершувати її.