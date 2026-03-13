Первый французский солдат погиб во время войны на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о гибели французского военного во время нападения в иракском городе Эрбиль, что стало первой зарегистрированной потерей страны с начала войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сообщил на платформе X.

Президент Франции заявил о гибели главного прапорщика Арно Фриона, который находился в иракском Курдистане, во время "нападения".

По словам Макрона, атака была направлена против контртеррористических сил. Отметим, что в рамках международной коалиции под руководством США военнослужащие из нескольких стран, включая Италию и Францию, обучают членов курдских сил безопасности в иракском Курдистане.

Макрон назвал атаку неприемлемой, заявив, что она не оправдывается войной в Иране.

"Это нападение на наши силы, которые борются против "Исламского государства" с 2015 года, является неприемлемым. Их присутствие в Ираке осуществляется исключительно в рамках борьбы с терроризмом. Война в Иране не может оправдать такие нападения", – написал французский президент.

Перед этим стало известно, что шесть французских солдат получили ранения в результате атаки беспилотника в Эрбиле. Макрон не уточнил, идет ли речь об одной и той же атаке, в которой погиб Фрион.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Франции, раненые солдаты участвовали в учебных операциях по борьбе с терроризмом вместе с иракскими партнерами.

Губернатор Эрбиля отметил, что удар, в результате которого пострадали эти солдаты, был нанесен двумя беспилотниками по базе, расположенной в Мала-Кара, примерно в сорока километрах к юго-западу от Эрбиля.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон 9 марта заявил, что Франция может принять участие в международной "защитной" миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.

Напомним, на этой неделе стало известно, что количество американских военных, погибших во время операции в Иране, возросло до семи.

Телеканал CNN сообщал, что в окружении президента США Дональда Трампа есть советники, которые очень обеспокоены перспективами кампании против Ирана и считают за предпочтительным как можно быстрее завершить ее.