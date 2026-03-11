У Норвегії затримали трьох братів за підозрою у вибуху біля посольства США

У Норвегії правоохоронці затримали трьох братів за підозрою у вибуху біля будівлі американського посольства в Осло – поліція не виключає, що за нападом може стояти іноземна держава.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Затримані – троє братів у віці близько 20 років, які проживають в Осло. Вони є громадянами Норвегії іракського походження. Раніше чоловіки не потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Усім трьом висунуто обвинувачення за статтею 138 Кримінального кодексу Норвегії (терористичний вибух).

За версією слідства, безпосередньо до будівлі дипломатичної установи підходив один із них, тоді як двоє інших допомагали в організації та виконанні злочину.

Поліція Норвегії наразі розглядає кілька робочих гіпотез щодо замовників, серед яких пріоритетною є участь іноземної держави.

"Ми перевіряємо, чи був цей напад здійснений на замовлення державної структури. Ця версія ґрунтується на тому, що ціллю стало саме посольство США, а також на нинішній напруженій безпековій ситуації у світі", – пояснили у поліції.

Вибух стався в ніч проти неділі о 01:03. Невідомий залишив саморобний вибуховий пристрій біля головного входу до посольства США.

Поліційна служба безпеки Норвегії не змінила оцінку терористичної загрози після нічного інциденту з вибухівкою перед входом у посольство Сполучених Штатів.