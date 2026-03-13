В Нидерландах устроили поджог на входе в синагогу

В нидерландском городе Роттердам расследуют поджог на входе в синагогу, произошедший минувшей ночью.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Сообщение о пожаре поступило в 3:45 утра. Огонь не успел нанести серьезный ущерб, однако следы пожара хорошо заметны на входной двери.

В соцсетях распространяли видео, где видно, как что-то горит у входа в синагогу, после чего происходит взрыв. Полиция приобщила эти материалы к расследованию.

Сейчас считают, что пожар является умышленным поджогом.

Мэр города отметил, что подобные инциденты не могут не пугать членов еврейской общины. "Мы продолжим пристально заботиться о безопасности вокруг синагог", – отметил он.

В минувшее воскресенье произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж.

В столице Норвегии Осло возле синагоги задержали двух человек и предъявили им обвинения, связанные с неправомерным обращением с оружием или взрывчатыми веществами.

Кроме того, ночью 8 марта произошел взрыв при входе в посольство США в Осло, в связи с инцидентом задержали трех братьев.