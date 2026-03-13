У Британії пообіцяли не послаблювати санкції проти РФ слідом за США

Велика Британія не послаблюватиме санкцій щодо російської нафти, як це зробили Сполучені Штати на тлі глобального зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр енергетики Британії Майкл Шенкс, передає BBC.

Міністр не критикував адміністрацію США за такий крок, але назвав його неприйнятним для Британії.

"Ми абсолютно не можемо допустити, щоб Путін сидів у Кремлі та розглядав це як можливість інвестувати у військову машину", – заявив Шенкс.

Міністр також припустив, що Росія використовує енергетичну кризу, спричиненою війною на Близькому Сході, як можливість покращити своє економічне становище.

"Велика Британія чітко заявила, що наші санкції проти Росії залишаються в силі… Я підозрюю, що в Кремлі вони розглядають це як можливість виправити частину своєї проблемної економіки", – додав посадовець.

Його заяви прозвучали на тлі рішення США зняти санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Виняток для цієї нафти діятиме до 11 квітня.

Через війну на Близькому Сході, яка спричинила зростання світових цін на паливо, США дозволили Індії на місяць відновити купівлю російської нафти, а також оголосили про часткове вивільнення своїх нафтових резервів для стабілізації світових цін.

Ціни на нафту знову впали нижче 100 доларів за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.