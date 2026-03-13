Германия считает решение США о санкциях против РФ "неправильным"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна узнала о решении США отменить нефтяные санкции против России только утром 13 марта после того, как Вашингтон выдал разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, застрявших в море.
Об этом он сказал во время визита в Норвегию, цитируют n-tv и Reuters, пишет "Европейская правда".
Мерц подчеркнул, что хотел бы узнать мотивы такого решения Вашингтона.
"Мы считаем, что сейчас неправильно смягчать санкции, независимо от причин", – акцентировал немецкий канцлер.
На вопрос об Ормузском проливе Мерц ответил, что нет оснований рассматривать возможность предоставления военной защиты морским путям.
"Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать", – сказал он.
Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море.
На фоне этого Великобритания заявила, что не будет ослаблять санкции в отношении российской нефти.