Германия считает решение США о санкциях против РФ "неправильным"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна узнала о решении США отменить нефтяные санкции против России только утром 13 марта после того, как Вашингтон выдал разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов, застрявших в море.

Об этом он сказал во время визита в Норвегию, цитируют n-tv и Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц подчеркнул, что хотел бы узнать мотивы такого решения Вашингтона.

"Мы считаем, что сейчас неправильно смягчать санкции, независимо от причин", – акцентировал немецкий канцлер.

На вопрос об Ормузском проливе Мерц ответил, что нет оснований рассматривать возможность предоставления военной защиты морским путям.

"Германия не участвует в этой войне, и мы не хотим в ней участвовать", – сказал он.

Как известно, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море.

На фоне этого Великобритания заявила, что не будет ослаблять санкции в отношении российской нефти.