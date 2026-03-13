На борту втраченого США літака-заправника було 6 осіб, четверо – підтверджено загинули

У ЗС США підтвердили загибель щонайменш чотирьох військовослужбовців внаслідок інциденту з літаком-заправником KC-135 над територією Іраку.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США, яке координує бойові дії проти Ірану, пише "Європейська правда".

У CENTCOM повідомили, що нещасний випадок стався приблизно о 20 годині вечора 12 березня.

"Четверо з шести членів екіпажу на борту літака підтверджено загинули, рятувальна операція триває… Особи військовослужбовців не розкриватимуть до завершення 24 годин з того часу, коли поінформують їхніх близьких", – йдеться у заяві.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… – U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Обставини інциденту продовжують розслідувати.

Раніше у Центральному командуванні повідомили, що інцидент стався за участі двох літаків, другий безпечно приземлився. Також конкретизували, що йдеться про нещасний випадок, а не наслідки ворожого чи "дружнього" вогню.

З цими "небойовими" втратами підтверджена кількість загиблих американських військових в межах операції Epic Fury зросла до 11.

У перші дні кампанії США втратили три винищувачі F-15 через помилковий "дружній вогонь" ППО Кувейту, пілоти тоді вижили. Внаслідок ударів Ірану по американських об’єктах на Близькому Сході загинули семеро американських військовослужбовців.

За даними FT від джерел, США за два тижні операції проти Ірану вичерпали "роки" запасів критично важливих боєприпасів.

Франція повідомила про першу загибель на Близькому Сході свого військового, це сталось в Ербілі в Іракському Курдистані.