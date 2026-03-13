FT: США вичерпали "роки" запасів критично важливих боєприпасів під час війни в Ірані

Адміністрація США за майже два тижні війни з Іраном вичерпала "роки" запасів критично важливого озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних ракет, що підживлює занепокоєння щодо зростання вартості конфлікту та здатності країни поповнювати свої запаси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times з посиланням на три ознайомлені джерела.

За словами джерел, швидке виснаження озброєння стосувалося сучасних ракет далекого радіуса дії "Томагавк".

Центр міжнародних та стратегічних досліджень підрахував, що США використали 168 "Томагавків" за перші 100 годин війни проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

"Це "величезні витрати "Томагавків". ВМС відчуватимуть ці витрати протягом кількох років", – зауважило джерело.

Очікується, що Пентагон найближчими днями подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби у розмірі до 50 мільярдів доларів. Будь-який додатковий законопроєкт про фінансування війни в Ірані може зіткнутися з суперечкою в Палаті представників та Сенаті.

Очікується, що законодавці-демократи, ймовірно, будуть проти виділення більших коштів Пентагону. Демократи неодноразово критикували президента США Дональда Трампа за те, що він не звернувся до Конгресу, щоб він схвалив початок військової операції.

Сенаторка-демократка Ліза Мурковські нагадала, як адміністрації США роками пояснювали Україні та європейським партнерам, що не можуть надавати Києву більше озброєння через ризик виснаження своїх запасів.

"З огляду на рівень запасів, які [американські операції в Ірані] щодня витрачають, я думаю, що у нас усіх є підстави поставити слушні питання про те, як ми справляємося з боєприпасами", – додала Мурковскі.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Дональда Трампа оцінюють витрати на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 млрд доларів.

Дональд Трамп 11 березня заявив журналістам, що війна з Іраном є одночасно війною та "екскурсією" та висловив впевненість, що вона скоро закінчиться.

Водночас неофіційно надходить інформація, що радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

